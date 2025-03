Weiterhin frühlingshaftes Wetter mit regionalen Schauern

Regional kann es etwas regnen, prognostizierten am Sonntag die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen sind zwar etwas frisch, allerdings steigen die Werte dann tagsüber auf rund 20 Grad.

Am Montag überquert von Südwesten eine Störungszone Österreich und bringt Wolken und zeitweise Regen. In der ersten Tageshälfte stauen sich die Niederschläge an die Alpensüdseite. Später verlagern sich die Regenschauer auch in Richtung Norden, lassen insgesamt jedoch nach. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 2.000 Metern Seehöhe. Der Wind kommt bis in den Nachmittag hinein aus südlichen Richtungen und weht vor allem in den Föhntälern an der Alpennordseite noch lebhaft. Später lässt der Wind jedoch nach und dreht zunehmend auf West. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf minus 2 bis plus 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 10 bis 21 Grad.

Tagsüber wechseln sich am Dienstag Sonne und Wolken ab. Am sonnigsten ist es in der Osthälfte Österreichs. Vor allem in der Westhälfte gibt es im Tagesverlauf immer wieder einzelne Schauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.700 und 2.000 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, überwiegend aus Südwest. In der Früh steigen die Temperaturen auf minus 3 bis plus 5 Grad, untertags auf 11 bis 17 Grad.

Mittwochs Regen im Westen

Am Mittwoch überwiegen im Westen und Südwesten meist die Wolken, und hier regnet es recht häufig. Überall sonst scheint zumindest zeitweise die Sonne, zeitweise ziehen aber auch Wolkenfelder über den Himmel, und am Nachmittag steigt die Schauerneigung generell etwas an. Die Schneefallgrenze sinkt ganz im Westen vorübergehend gegen 1.000 Meter, sonst liegt sie zwischen 1.400 und 1.800 Metern Seehöhe. Im Osten und am Alpenostrand bläst zeitweise mäßiger bis lebhafter Südwind. Die Frühtemperaturen erreichen 1 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost zwischen 9 und 20 Grad.

Mit südwestlicher Höhenströmung und schwachem Tiefdruckeinfluss ziehen am Donnerstag weiterhin Wolkenfelder über den Himmel, und die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Zunächst ist besonders im Nordosten noch etwas Regen möglich, tagsüber kommt es vor allem im Bergland entlang des Alpenhauptkammes bis zum Alpenostrand und südlich davon zu lokalen Schauern. Die Schneefallgrenze erreicht 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe. Im Bergland sowie im Süden und Südosten bläst teils lebhafter Süd- bis Südwestwind. Die Frühtemperaturen steigen auf 1 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 10 bis 18 Grad.

Störungsfront am Freitagabend

Am Freitag überwiegen im Westen und Südwesten meist die Wolken, und an der Alpensüdseite regnet es bereits von Beginn an. Überall sonst bleibt es lange Zeit noch niederschlagsfrei, erst nach und nach greifen mit Zusammenbruch des Föhns mehr Schauer auch auf die Alpennordseite und abends dann auch in den Osten über. Generell scheint im Norden und Osten zumindest noch zeitweise die Sonne. Der Wind bläst in Föhnstrichen, am Alpenostrand und im Osten recht lebhaft, in exponierten Lagen auch stark bis stürmisch aus Süd. Am Freitag erreichen die Frühtemperaturen je nach Wind minus 1 bis plus 9 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 11 bis 21 Grad.

