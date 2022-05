Weiterer Rückgang bei Corona-Neuinfektionen

Österreichweit sind am Sonntag 1876 Corona-Neuinfektionen, aber kein Todesfall gemeldet worden. Die Neuinfektionen lagen damit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2154 positiven Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 168 Fälle je 100.000 Einwohner, 490 Infizierte liegen derzeit im Spital. Das sind acht Corona-Patienten weniger als am Vortag, 47 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.248.507 bestätigte Fälle gegeben. Am Sonntag wurden rund 36.000 aktive Fälle im Land registriert. Im Burgenland kamen 69 Neuinfektionen hinzu, in Kärnten 57 und in Niederösterreich 421. Oberösterreich meldete 235 weitere Ansteckungen, Salzburg 127 und die Steiermark 190. In Tirol wurden 105 positive Testergebnisse eingemeldet, in Vorarlberg 19 und in Wien 653.

1050 Impfungen wurden am Samstag laut E-Impfpass durchgeführt. Darunter waren 44 Erststiche sowie 84 Zweit- und 922 Drittimpfungen.

