Weil Nachbarskinder nervten: 49-Jähriger drohte Vater mit dem Erschießen

Er packte einen Siebenjährigen am Kragen, verletzte ihn laut Polizei dabei und zerrte ihn zu seinen Eltern. Dem Vater des Buben drohte er mit dem Erschießen. Auch auf die Polizei reagierte er aggressiv. Er wurde festgenommen.

Wie der Beschuldigte bei seiner Einvernahme angab, sollen die Nachbarskinder bereits über einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals täglich an seine Wohnungstür geklopft haben. Am Donnerstagnachmittag erwischte er dann einen Siebenjährigen am Pulloverkragen und zerrte ihn zur Wohnung der Eltern. Als diese die Tür öffneten, soll der aserbaidschanische Staatsbürger den Buben hineingestoßen, die Eltern beschimpft und den Vater mit dem Erschießen bedroht haben, ehe er zurück in seine Wohnung ging.

Mehrmals mussten Polizisten den 49-Jährigen auffordern, die Tür zu öffnen. Auch den Beamten gegenüber war der Mann so aggressiv, dass diese die Festnahme aussprachen. Das versetzte den 49-Jährigen laut Polizei noch mehr in Rage, gegen die Festnahme wehrte er sich heftig. Er wurde nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.

