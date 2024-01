Weil Geldautomat streikte: Wütender Wiener drohte mit Bank-Sprengung

Der wütende Wiener wurde noch an Ort und Stelle erwischt.

Weil er offenbar dringend Bares benötigte und der Geldautomat im Bankfoyer streikte, ist ein 25-Jähriger am Donnerstagabend offenbar ausgerastet. Als auch ein Mitarbeiter über das Notruftelefon nicht weiterhelfen konnte, drohte der Österreicher mit der Sprengung der Bank. Er wurde von der Polizei noch an Ort und Stelle erwischt, war geständig und bereute seine Aussage, berichtete die Exekutive am Freitag.

