Wegen Mobbing: Mädchen in Wien drohte mit Amoklauf an Schule

Es handelt sich um ein unmündiges Mädchen, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch berichtete. Die Schülerin gestand, hinter der Drohung gesteckt zu haben. "Das Mädchen gab an, in der Schule gemobbt zu werden", sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage.

Am Samstag war ein Kind, das die Mittelschule besucht, auf Nachrichten in sozialen Medien aufmerksam geworden: Darin sprach eine unbekannte Person davon, am Montag Menschen in der Schule zu erschießen. Die Polizei begann daraufhin sofort mit der Sicherung der Schule. Ermittler des Landeskriminalamts Außenstelle Mitte forschten mit Experten des Bundeskriminalamts die Unmündige als Verdächtige aus. In seinem Geständnis sagte das Mädchen, dass es die Drohungen nicht umsetzen habe wollen, jedoch Mobbing ausgesetzt sei. Bei einer Hausdurchsuchung wurden ein iPad sowie ein Handy sichergestellt. Das Alter des Mädchens wollte die Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage nicht bekannt geben.

