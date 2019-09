Wegen Katze waren hunderte Steirer ohne Strom

Mit ihrem dreifärbigen Fell ist sie eigentlich eine Glückskatze: Ein ausgedehnter Ausflug in luftige Höhen hätte für "Minki" am Wochenende aber beinahe im Unglück geendet.

Das Tier saß auf einem Strommasten in einigen Metern Höhe fest und traute sich nicht mehr hinunter. Wäre sie an die durch den Regen nasse Leitung geraten, hätte die Katze einen tödlichen Stromschlag erleiden können, so die Einsatzkräfte.

Der Besitzer, der sein Haustier bereits seit drei Tagen vermisste, alarmierte gegen neun Uhr die Freiwilligen Feuerwehr Pöllau, die mit sechs Mann anrückte. Erst nachdem das zuständige Energieversorgungsunternehmen den Storm für rund 600 Haushalte in der Umgebung abgeschaltet hatte, konnten die Helfer mit der Rettung beginnen.

Ein Kamerad stieg mit Steigeisen und Höhenretterausrüstung zu Minki auf, befreite das verängstigte Tier aus seiner misslichen Lage und brachte es sicher wieder auf den sicheren Boden zurück. Gegen elf Uhr konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden, so die Feuerwehr auf ihrer Website.

Ein Video zeigt den Einsatz am Rabenwald: