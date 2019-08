Wegen Golfturnier: 41-jähriger Alkolenker raste Rettungsauto hinterher

Der 41-jährige Niederösterreicher raste einem Notarztwagen hinterher, der gerade im Einsatz war. Laut Polizei überholte er dabei mehrmals riskant andere Fahrzeuge, um den Anschluss zu dem Einsatzwagen nicht zu verlieren. Der Mann wurde in St. Veit von der Polizei gestoppt.

Ein Alkomat-Test ergab bei dem Niederösterreicher 1,16 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt. Der Autofahrer war bei seiner Fahrt am Nachmittag von Zell am See (Pinzgau) in Richtung Schwarzach vermutlich auch zu schnell unterwegs. Einsatzkräfte des Notarztfahrzeuges und Notfallsanitäter hatten die Polizei alarmiert.

