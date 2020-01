Wegen 40 Euro: 20-Jährige schlug und bedrohte Mitbewohnerin mit Klappmesser

Die 33-Jährige sowie eine 35-Jährige, die ihr zu Hilfe eilen wollte, wurden leicht verletzt. Die 20-Jährige wurde festgenommen.

Die junge Frau griff ihre Mitbewohnerin gegen 8.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung nach einem Streit um das geschuldete Geld an und erbeutete so die 40 Euro. Dann hielt sie ein Klappmesser in Richtung ihrer Kontrahentin, damit diese ihr das Geld nicht wieder abnahm, und verließ die Wohnung. Auf eine 35-jährige Frau, die dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, schlug die Frau ebenfalls ein. Dann holte die 20-Jährige ihre Koffer und ging zum Bahnhof Dornbirn, wo sie festgenommen wurde. Sie wurde in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.

