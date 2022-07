Wasserskifahren auf dem Gletscher: Dramatische Bilder aus Tirol

Es sind Bilder zum Dahinschmelzen. Nicht wegen des Panoramas, das von Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet auf dem Hintertuxer Gletscher im Zillertal wahrlich überwältigend ist. Sondern, weil den Skifahrern der Schnee unter den Füßen davonrinnt.

Videos, die in den vergangenen Tagen entstanden sind und sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreiten, dokumentieren eindrucksvoll wie schlecht es in diesem Sommer um Österreichs Gletscher bestellt ist.

Schmelzbäche fließen über die Lifttrassen, jene, die auch im Sommer nicht genug vom Winter bekommen können, schieben sich durch die Pfützen. Ganzjähriges Skivergnügen, wie es die Betreiber des Gletscherskigebiets als Motto ausgerufen haben, sieht anders aus. Das Winter Wonderland ist graumeliert.

"Die Gletscher schmelzen, das ist ja bekannt"

Dass die Gletscher schmelzen, sei ja hinlänglich bekannt, heißt es auf OÖN-Anfrage von der Marketing-Abteilung des Hintertuxer Gletscherskigebiets. Die Videos seien vermutlich im unteren Teil der "Piste" entstanden und sehr wahrscheinlich auch am späten Nachmittag. Dass die aktuelle Wetterlage Probleme macht, sei aber kein Geheimnis.

Zusperren – wie es zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien fordern – wolle man deswegen aber nicht.

So wenig Schnee wie noch nie

Das Ganzjahresskigebiet ist heuer unter besonders ungünstigen Voraussetzungen in die Sommersaison gestartet: Bereits Ende Juni lag noch nie so wenig Schnee in 3000 Meter Seehöhe wie heuer. Gletscherforscher rechnen mit noch nie dagewesenen Schmelzraten. Von einer „historisch noch nie da gewesenen Situation“ zu dieser Jahreszeit spricht Glaziologin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Besonders sensible Flächen werden in Gletscherskigebieten zwar mit Vliesen und Planen abgedeckt- die Planen reflektieren das Sonnenlicht besser als die im Sommer oft schmutzige Schnee- und Gletscheroberfläche- den Schwund können diese aber nur verzögern, nicht aufhalten.