Was unser Gehirn so alles treibt

An drei programmatisch dichten Veranstaltungstagen steckten Referentinnen und Referenten aus verschiedenen Disziplinen – von der Neuropsychologie über die Philosophie und Theologie bis zur Rechtswissenschaft – das weite Feld ab und bestätigten am Ende, was die verdienstvolle Kuratorin Ursula Baatz eingangs vorhergesagt hatte: Wer mit vielen Fragen am Donnerstag nach Dürnstein gekommen ist, wird am Samstag mit noch mehr Fragen nach Hause fahren.

Das menschliche Gehirn ist einzigartig, die wahrscheinlich komplexeste Hervorbringung der Evolution, daher auch verletzlich und störungsanfällig. 90 bis 100 Milliarden Nervenzellen mit geschätzten 100 Billionen Verknüpfungen sorgen dafür, dass der Mensch geworden ist, wofür wir ihn auf höherer Zivilisationsstufe halten: ein denkendes, planendes, sprachbegabtes, reflexions- und empathiefähiges, moralisch urteilendes und kontrolliert handelndes Lebewesen.

Das wäre zumindest der Idealfall, denn die Lebenspraxis ist vielschichtiger und widersprüchlicher. Die Schwierigkeiten beginnen schon damit, dass wir in unserem Alltag – die Philosophin Silvia Stoller sprach von "lebensweltlicher Erfahrung" – nicht wissen, was unser Gehirn gerade so treibt. Mehr als 90 Prozent unserer Gehirnaktivitäten ereignen sich unbewusst, und selbst im Ruhezustand verbraucht das nimmermüde Gehirn 20 Prozent unserer Körperenergie. Wofür eigentlich? Wir wissen es nicht so genau.

Wer sich angesichts solcher Daten erleichtert zurücklehnt, weil er meint, er könne die Verantwortung für die eigene Lebensführung an sein Gehirn abgeben ("Ich kann nix dafür, das war mein Hirn"), macht es sich aber zu einfach. Denn just unser Gehirn ist es, das uns auch zu Selbstkontrolle, Bedürfnisaufschub, Disziplin und (begrenzter) Entscheidungsfreiheit befähigt.

Innovation als Bedrohung

Aus Sicht der Evolutionsbiologie entwickelte sich unser Frontalkortex in so erstaunlicher Weise, weil er in einer rätselhaften, bedrohlichen Natur für mehr Sicherheit sorgen sollte. Wir Menschen brauchen, um zu überleben, zuverlässige Interpretationen der Welt, die eine wirre Fülle sinnlicher Wahrnehmungen reduzieren und in brauchbare Zusammenhänge bringen.

Jedes Gehirn erarbeitet sich zwar seine Weltinterpretation individuell, aber immer in Kooperation mit anderen Individuen. Daher gibt es auch Gemeinsamkeiten. Gemeinsam ist uns der Überlebenswille, der Wille zur Macht, das Bedürfnis nach lustvoller Sexualität, nach Zuneigung, Vertrauen, Sicherheit und einem eigenen Revier, das wir notfalls auch verteidigen. Daraus resultieren allerdings auch problematische Fähigkeiten wie die Befähigung zur Selbstvernichtung oder die Neigung, aus "moralischen" Gründen Kriege zu führen.

Einerseits treibt uns die Neugierde zum Risiko. Sie ist beinahe so etwas wie ein menschlicher Instinkt, der schon in der biblischen Erzählung vom Baum der Erkenntnis mythische Gestalt annahm. Andererseits geben wir nur ungern unsere gewohnten Weltinterpretationen auf, in denen wir uns heimisch und sicher fühlen. Veränderung und Innovation sind zwar feste Merkmale unserer Zivilisation, aber diese Prozesse verlaufen fast nie widerstandslos. Insbesondere dann, wenn sich der Wandel dermaßen beschleunigt wie in den vergangenen hundert Jahren.

Viele Menschen fühlen sich heute vom Entwicklungstempo überfordert und haben – nicht ganz zu Unrecht – das Gefühl, sie seien nicht mehr selbstbewusste Mitgestalter des Wandels, sondern Getriebene auf einem unbekannten Weg, den sie nicht selbst gewählt haben und dessen Ziel unbekannt ist. Vielleicht lauert am Ende der Abgrund, die Katastrophe, die Vernichtung? Dass in unserer Zeit mehr Dystopien als Utopien entstehen, ist kein Zufall. Und es liegt auf der Hand, dass es in erster Linie die technologische Revolution ist, die einerseits Faszination auslöst, andererseits Sorge und Furcht.

"Stochastischer Papagei"

Wer heute über das Gehirn spricht, kann von der künstlichen Intelligenz (KI) nicht schweigen. Für aktuelle Irritationen sorgt der Chatbot ChatGPT, unter anderem deshalb, weil er Schreibaufträge erstaunlich professionell ausführen kann. Das könnte so manchen Schüler dazu verleiten, seine Hausaufgaben an die KI zu delegieren. Der KI widmete man auch beim Symposion Dürnstein die nötige Diskussionsfläche. Mehrmals wurde betont, dass die derzeit verfügbare KI nicht so funktioniert wie das menschliche Gehirn. Sie muss mit zahlreichen Daten gefüttert werden, damit sie diese kombinatorisch verwerten und (im Fall von Sprachprogrammen) nachplappern kann. Daher wird sie als "stochastischer Papagei" bezeichnet.

Dennoch löst KI bei nicht wenigen Menschen die Befürchtung aus, sie würde ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen oder sie mit Fehlinformationen gezielt manipulieren. Ganz unberechtigt ist diese Sorge nicht. Einfache, zeitlich aufwändige, vielleicht auch unattraktive Routinearbeiten kann KI meistens besser und billiger erledigen; und die Unterscheidung von Fakes und Fakten wird schwierig, wenn man ständig auf Informationen aus aller Welt zugreifen kann.

Adelheid Kastner, forensische Psychiaterin am Kepler Universitätsklinikum Linz, wies in Dürnstein darauf hin, dass die sich rasch entwickelnde digitale Welt eine Perfektionsdynamik hervorbringt, der sich viele Menschen nicht gewachsen fühlen. Ihre Angst vor Konkurrenzdruck und Überforderung durch Komplexität macht sie anfällig für "einfache Lösungen", das heißt: für populistische Versprechungen aller Art. Eine offene Frage ist auch, inwiefern sich unsere menschliche Intelligenz verändern wird, wenn sie vorwiegend mit digitalen Systemen kommuniziert.

Positive Anwendungsmodi für KI

Andererseits ist nicht zu bestreiten, dass es für KI positive Anwendungsmodi gibt. Sie kann Hilfestellungen für Menschen mit Beeinträchtigungen geben oder durch Berechnung von Wahrscheinlichkeiten Entscheidungshilfen anbieten. Denn Entscheidungsfreudigkeit gehört nicht gerade zu den Stärken des menschlichen Gehirns. Gerfried Stocker, Leiter des Linzer AEC, betonte, dass es weder die KI im Besonderen noch die Technologie im Allgemeinen sei, die alle diese neuen "Wirklichkeiten" hervorbringe, sondern dass es in letzter Instanz immer der Mensch sei, der Technologien kreiert und über ihre Anwendungsbereiche entscheidet.

Daher wäre es notwendig, für KI-Anwendungen verbindliche Rechtsnormen zu schaffen und sie unter demokratische Kontrolle zu stellen. Erst vor Kurzem unterzeichneten mehr als tausend Experten, unter ihnen Branchengrößen wie Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, einen öffentlichen Brief, in dem vor den Auswirkungen der unkontrollierten Weiterentwicklung gewarnt wird, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Es sei nötig, ein "robustes Regelwerk und Sicherheitsprotokolle" für KI-Technologien zu erstellen.

Leicht gesagt, weniger leicht getan. Digitale Systeme sind mittlerweile ein universales Phänomen. Unterschiedliche politische Systeme verfolgen unterschiedliche Ziele. Wie soll man da zu einheitlichen Rechtsnormen finden? Und mögliche Folgen der KI sind – ähnlich wie bei Social Media – zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch von den intelligentesten Rechtsgelehrten nicht immer vorhersehbar. So hat Adelheid Kastner wohl recht, wenn sie sagt: "Es wird viel menschliche Intelligenz brauchen, um die Gefahren der künstlichen zu kontrollieren."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Schacherreiter Christian Schacherreiter