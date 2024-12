Was Österreicher im Advent am meisten nervt

Volle Geschäfte an den Einkaufssamstagen.

Friede, Freude, Glühweinseligkeit? Nicht alle Menschen hierzulande sind von Weihnachten begeistert. Das zeigt eine Umfrage der Linzer Johannes Kepler Universität unter rund tausend Erwachsenen. Demnach ist für 17 Prozent der Geschenkekauf "ein Muss" und alles andere als eine Freude. Genervt sind die Befragten vor allem von den Menschenmassen in den Geschäften, wie orf.at berichtet.

"Geschenketerror"

Jede fünfte befragte Person stört sich auch am gesellschaftlichen oder familiären Druck, etwas schenken zu müssen. Auf die Frage der Handelsexperten, was am Advent als besonders lästig empfunden wird, nennt rund jede dritte Person Betrunkene auf Christkindlmärkten.

Auch aufgezwungene Besinnlichkeit finden viele schwierig. Jeden Achten stören Weihnachtsmusik, Weihnachtsfilme und die Firmenfeier. Und fast zehn Prozent würden am liebsten aufs Keksebacken verzichten.

