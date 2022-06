Morgen findet in Wien die Pride 2022 statt: Zu der Parade im „Pride Month“ werden mehr als 250.000 Menschen erwartet. Es geht in dem Monat darum, Vielfalt zu feiern und für mehr Toleranz zu werben. Noch nie war das Thema so prominent vertreten. Viele Modefirmen bringen Regenbogen-Produkte auf den Markt und Diversität ist allgegenwärtig: Vom Zebrastreifen bis zum Labello.