Was der Mensch mit der Arktis anstellt

Für das gewohnte Klima in unseren Breiten braucht es den Kontrast zwischen dem warmen Süden und dem kalten Norden. Unter den neuen Umständen des Klimawandels verliert das "Jetstream" genannte Starkwindband allerdings seinen Einfluss auf das regionale Klima in Europa. "Damit verändert sich unser Wettergeschehen", sagte Wolfgang Schöner, der am Institut für Geografie und Raumforschung an der Universität Graz tätig ist und das Austrian Polar Research Institute (APRI) leitet.