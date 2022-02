Warum für schneereiche Winter bald auch die letzte Hoffnung schmilzt

Weiß, wohin das Auge reicht. Mehr als ein Meter Neuschnee ist den hohen Lagen der Pyhrn-Priel-Region und des Salzkammergutes in den vergangenen Tagen gefallen. Oberösterreichs Skiliftbetreiber jubeln, und auch für den Wintersport abseits der Pisten könnten – nach Abklingen der aktuell immer noch erheblichen Lawinengefahr– die Voraussetzungen nicht besser sein. Ein Winter wie aus dem Bilderbuch. Doch in den kommenden Jahren dürften die letzten Kapitel dieses Buches aufgeschlagen werden.

Drei Jahre haben Experten der ZAMG, der Universität Innsbruck, vom Climate Change Centre Austria und des Schneezentrums Tirol an einer neuen Studie gearbeitet. Dass der Klimawandel die Schneelage beeinflusst, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie dramatisch diese Entwicklung ist, zeigen aber drei Fallbeispiele der Studie.

Beschneiung wird schwieriger

In tiefen Lagen unter 400 Metern Seehöhe wird im Jahr 2100 kaum noch Schnee zu sehen sein. Ohne globalen Klimaschutz gebe es nur noch zwei Tage mit einer geschlossenen Schneedecke – ein Rückgang von 90 Prozent. Bei Einhaltung des Pariser Klimaabkommens wären es immerhin noch acht Tage mit einer geschlossenen Schneedecke (derzeit sind es 16).

In Regionen in 1500 bis 2500 Metern Seehöhe, wo sich ein Großteil des Wintersports abspielt, nimmt die Dauer der natürlichen Schneedecke bis zum Jahr 2100 um 25 Prozent ab. Werden die Klimaziele erreicht, sind es zehn Prozent. Die atmosphärischen Bedingungen für die technische Beschneiung gehen in dieser Höhenlage ohne Klimaschutz um 35 Prozent und bei Einhaltung der Pariser Ziele um zehn Prozent zurück. "Natürlich schwankt die Schneelage von Jahr zu Jahr und je nach Region stark. Aber langfristig hängt die Schneelage stark vom Ausmaß der Klimaerwärmung durch den menschlich verursachten Treibhauseffekt ab", sagt Projektleiter Andreas Gobiet von der ZAMG. Über die gesamte Fläche und alle Höhenlagen Österreichs gemittelt, hat die Dauer der Schneedecke seit 1961 um mehr als 40 Tage abgenommen. Eines stehe fest: Selbst bei Einhalten der Klimaziele werden Bilderbuch-Winter deutlich seltener. (geg)