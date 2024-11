Warum alle Shows vor dem Schloss Schönbrunn für 2025 abgesagt wurden

Darunter fallen auch die beiden Aufführungen des Fendrich-Musicals "I Am From Austria" der Vereinigten Bühnen Wien (3. und 4. Juli) und die Eventreihe "Schönbrunn Classics". Grund seien "nicht umsetzbare gesetzliche Lärmschutzbedingungen", teilte Show Factory am Freitag in einer Aussendung mit.Wien. "Aufgrund der aktuellen Rechts- und Genehmigungslage für Open-Air-Veranstaltungen im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn und bereits verhängter Strafen wegen Lärmüberschreitung für alle vergangenen Open-Air-Shows, hat der Veranstalter Show Factory alle dort geplanten Shows für 2025 ersatzlos abgesagt", hieß es. Tickets können ab sofort an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Man sei angesichts der mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher in den vergangenen vier Jahren "sehr enttäuscht", wurde Show-Factory-Geschäftsführer Dieter Semmelmann zitiert. Die Beschränkungen würden es unmöglich machen, Veranstaltungen "in der für ein großartiges Open-Air Erlebnis erforderlichen Qualität gegenüber dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern seriös anzubieten".

"An zufriedenstellender Lösung interessiert"

Der Veranstalter hofft nun auf Gespräche und eine gute Lösung für die Zukunft. "Wir sind an einer zufriedenstellenden Lösung mit allen Beteiligten interessiert, damit wir ab 2026 wieder Konzerte in Schönbrunn stattfinden lassen können", wurde versichert.

Seitens der Schloss Schönbrunn Group gab es am Freitagnachmittag vorerst nur eine knappe Stellungnahme. "Wir bedauern die Absagen des Veranstalters", so eine Sprecherin.

