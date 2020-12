Warnung vor falschen Gerichtsvollziehern am Telefon

Dabei waren die Telefone so programmiert, dass als anrufende Nummer jene eines Gerichts aufschien, warnte das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Montag. "Niemals verlangen Gerichte telefonisch Zahlungen. Gerichte fragen auch nie telefonisch nach Kontonummern oder nach ähnlichen Daten", hieß es in der Pressemitteilung des OLG. Solche Anrufe sollten daher ignoriert und keine Zahlungen getätigt werden.

