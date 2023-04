Frühlingshafte Temperaturen beim Maibaumaufstellen am Wochenende

Die Temperaturen steigen auf Frühlingsniveau, verkündete die Geosphere Austria am Donnerstag. An die 20 Grad sind vielfach zumindest zwischendurch drinnen, trotz immer wieder auftauchender Wolken.

Schon am Freitag überziehen dichte Wolken den Himmel, nur in der Früh geht sich noch etwas Sonnenschein aus. Besonders im Westen und entlang der Alpennordseite regnet es oft anhaltend, sonst nur zeitweise. Ab Mittag breitet sich von Westen her immer mehr Regen aus. Speziell im Salzkammergut regnet es am Abend kräftiger. Frühwerte: -2 bis 5 Grad, Höchsttemperaturen: 12 bis 16 Grad.

Unbeständig geht es durch den Samstag. Der Tag bringt immer wieder durchziehende Regenschauer und dichtere Wolken mit etwas Sonnenschein dazwischen. Einzelne kurze Gewitter sind ebenfalls möglich, am ehesten im Norden. Am Nachmittag und Abend häufen sich die trockenen Abschnitte. Der Wind weht mäßig bis lebhaft. Tiefsttemperaturen: 6 bis 10 Grad, Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.

Frühlingshaftes Wetter am Sonntag

Am Sonntag zeigt sich oft die Sonne, gelegentlich mischen mehr Wolken mit, speziell im Mühlviertel und Bergland. Hier sind lokale Regenschauer nicht ausgeschlossen. Bei schwachem bis mäßigem Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad.

Der Staatsfeiertag am Montag zeigt sich noch etwas unsicher, aus heutiger Sicht bleibt es aber oft trocken mit nur gelegentlichen Regenschauern am Nachmittag im Gebirge. Höchsttemperaturen: 15 bis 19 Grad.

Die weiteren Prognosen werden unsicher, doch der Tiefdruckeinfluss schwächt sich ab Dienstag langsam ab, wie es von der Geosphere Austria heißt. Von Nordwesten her nimmt der Luftdruck allmählich zu. Damit dreht die Strömung im Ostalpenraum tagsüber wieder auf West bis Nordwest. Verbreitet gehen abermals kurze Regenschauer nieder, allerdings dauern die sonnigen Phasen dazwischen länger als zuletzt. Vereinzelt können auch Blitz und Donner dabei sein. Vor allem im Donauraum lebt der Westwind spürbar auf. Es dürfte warm bleiben.

