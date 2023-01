Mord oder Totschlag: Diese Frage muss heute ein Schöffensenat am Landesgericht Salzburg entscheiden. Gestern begann dort der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der am 13. Mai 2022 seine Frau in seinem Gasthaus im Pinzgau gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben soll. Tags darauf stellte er sich der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab. Sein Verteidiger sagte: "Es war kein Mord, sondern Totschlag im Affektrausch."

Die Beziehung des Paares, das 2017 geheiratet hatte, war zuletzt konfliktreich. Sowohl die um elf Jahre jüngere Frau als auch ihr Mann hatten jeweils ein Kind aus früheren Partnerschaften, die Frau brachte schließlich ein gemeinsames Kind zur Welt. Seit 2020 führte das Ehepaar mehrere Gastronomiebetriebe im Pinzgau. Laut Staatsanwältin war es seit damals zu massiven Beziehungsproblemen gekommen. Die beiden trennten sich im Jänner 2022.

Am Tag der Tat habe der Angeklagte seine Noch-Frau überredet, in eines der von ihm gepachteten Gasthäuser zu kommen, um ihm behilflich zu sein. In der Küche sei dann ein Streit ums Geld entbrannt, der eskalierte. Laut dem Beschuldigten kam es zu Handgreiflichkeiten. Als er die Frau in den Schwitzkasten genommen hatte, habe sie nach einem Messer gegriffen, das sie wieder losgelassen hatte, als er sie würgte. "Ich habe es reflexartig genommen und zugestochen. Es war nicht meine Absicht, dass ich sie tödlich verletze", sagte der 42-Jährige gestern vor Gericht. Heute wird ein Urteil erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper