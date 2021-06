Wanderrucksäcke im Test

Gute Ergebnisse lieferte der Vergleich von 17 Wanderrucksäcken mit einem Volumen von 22 bis 30 Litern des Testmagazins Konsument: Fast alle schnitten "gut" oder "sehr gut" ab. Testsieger wurde das Produkt von "Deuter" um 140 Euro, einen "guten" Rucksack gibt es ab 55 Euro von Decathlon/Quechua. Verbesserungsbedarf sahen die Tester in der Handlichkeit des Tragegriffs, beim Tragekomfort, beim Hüftgurt und bei der Belüftung am Rücken. Ebenfalls kritisch sahen die Tester die Volumenangaben der Hersteller: Nur bei sieben Herstellern entsprachen sie den Messwerten. Dagegen erwiesen sich fast alle Modelle – bis auf Salomon – als wasserdicht und wurden nicht nass, als der Rucksackboden imTest zehn Minuten lang in ein Becken mit einem Zentimeter Wasser gestellt wurde.

Im Belastungstest gab es bei manchen Modellen Mängel bei der Längeneinstellung der Träger und bei der Befestigung des Tragegriffs.

Den gesamten Test gibt es auf ooe.konsumentenschutz.at