Wanderin stürzte in den Allgäuer Alpen 100 Meter ab

Sie war gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs, die Angehörigen leisteten Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen, berichtete die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann und der Tochter auf den Hohen Ifen an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland gewandert. Die Familie stieg im Anschluss über den Eugen-Köhler-Weg in Richtung Ifergunt-Alpe ab. Nach einem Drittel des Weges rutschte die Frau aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte laut Polizei 100 Meter in dem felsigen Gelände ab, ehe sie schwer verletzt liegen blieb.

