Wanderin in Tirol von Pferd attackiert und verletzt

Die Frau war mit ihrer Familie unterwegs und führte ihren Hund an der Leine. Auf Höhe der sogenannten "Feldalm" befanden sich einige eingezäunte Pferde. Als die Familie den Zaun überquerte, schlug ein Pferd aus, traf die 37-Jährige am Kopf und verletzte sie. Ihr Lebensgefährte setzte daraufhin die Rettungskette in Gang, teilte die Polizei mit. Der Hubschrauber "Heli 4" barg die Frau schließlich und flog sie ins Krankenhaus Schwaz. Die vierköpfige Familie hatte eine Wanderung nach Alpbach zum Berg "Saupanzen" unternommen.

