Wanderin im Murtal von Mountainbiker sexuell belästigt

Die 59-Jährige machte sich davon und auch der Mann verschwand. Im Anschluss erstattete sie eine Anzeige, hieß es am Mittwoch. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Die Frau aus dem Bezirk Murtal war am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf dem Steinplan nahe der Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld unterwegs und gerade am Rückweg, als ihr der Radfahrer begegnete und dieser sie ansprach. Er machte Small Talk mit ihr und meinte, er habe sie schon einmal in Spielberg gesehen. Danach fuhr er weiter. Doch schon wenige Minuten später kehrte er wieder zurück und bat sie um Wasser. Als sie ihm ihre Trinkflasche reichte, soll er sich dann das Wasser über sein Geschlecht gegossen haben.

40 bis 50 Jahre alt

Die 59-Jährige gab an, dass der Mann etwa 1,80 Meter groß, schlank und sportlich war. Er dürfte 40 bis 50 Jahre alt sein und sprach mit steirischem Dialekt. Er könnte aus Spielberg sein und trug unter anderem einen Fahrradhelm, eine schwarze Fahrradhose und auffällige Sportschuhe in der Farbe blau metallic. Unterwegs war er mit einem Mountainbike. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Knittelfeld unter der Nummer 059133/6310 bekannt gegeben werden.

