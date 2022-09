Wanderer wollte Frau retten und stürzte in den Tod

Ein 75-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Wanderung auf das Kitzbüheler Horn im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol rund 110 Meter über einen Steig abgestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann war zuvor laut Polizei mit seiner 71-jährigen Frau an einer Tafel gestanden. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte nach hinten. Ihr hinter ihr stehender Gatte versuchte sie aufzufangen und kam dabei selbst zu Sturz.

Zeugen setzten schließlich einen Notruf ab, hieß es. Ein zweiter Rettungshubschrauber flog daraufhin zu dem Mann. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 75-Jährige wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Zeugenaufruf

Die 71-jährige stürzte über den abfallenden Steig hinaus und kam im rutschigen Gelände mit Verletzungen zu liegen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

Nach Angaben mehrerer an Ort und Stelle befindlicher Personen hatte ein Zeuge das Unfallgeschehen beobachtet, aber die Unfallstelle wieder verlassen, nachdem er keine weitere Hilfe hatte leisten können. Die Exekutive bat diesen Zeugen sowie mögliche weitere, sich zu melden. Im Einsatz standen die Bergrettung St. Johann, zwei Rettungshubschrauber, der Hubschrauber des Innenministeriums und die Alpinpolizei.