Wanderer rettete sich mit Ast im Oberarm nach Hause

Der Mann aus Patergassen in Reichenau (Bezirk Feldkirchen) war am Höllenberg abseits des Weges gestürzt und in eine Haselnussstaude gefallen. Dabei bohrte sich der etwa zwei Zentimeter dicke Ast in seinen Oberarm.

Der 51-Jährige schaffte es laut Polizei, den Ast bis zu einer Länge von etwa 30 Zentimeter abzubrechen. Damit machte er sich auf den etwa 20 Minuten dauernden Rückmarsch nach Hause. Erst dort konnte er die Rettung alarmieren.

