Wanderer flüchtete aus Angst vor Bären auf Baum

Eine tierische Verwechslung hat in der Nacht auf Sonntag die Bergrettung Mallnitz auf den Plan gerufen: Ein Wanderer war mitten in der Nacht nahe des Wasserfall Tauernbach auf einen Baum geklettert und konnte dort offenbar weder vor noch zurück. Nach zwei Stunden wählte er den Notruf.

Er habe einen Bären brüllen gehört und habe sich aus Angst in das Geäst geflüchtet, teilte der Mann den Bergrettern am Telefon mit. Diese konnten den Anrufer rasch beruhigen: Er habe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen brunftigen Hirsch, und keinen brüllenden Bären gehört. Die Bergretter mussten nicht ausrücken, der Mann konnte selbstständig absteigen, teilte die Bergrettung Mallnitz mit.

