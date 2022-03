Waldbrand in Tirol tobt weiter

Seit dem Wochenende kämpfen Hunderte Feuerwehrleute in Tirol und Niederösterreich gegen Waldbrände an. Die Feuer lodern in Pinswang im Außerfern und in der Ortschaft Modsiedl im Bezirk Waidhofen an der Thaya.

Anrainer nahmen am Samstag gegen 12.30 Uhr eine Rauchsäule im Bereich "Schwarzenberg Glockenschlag" nahe der Grenze zu Deutschland wahr und schlugen Alarm. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich der Brand rasch aus und erreichte eine Fläche von 90.000 Quadratmetern. Im steilen, felsigen Gelände war es für die Einsatzkräfte schwierig, voranzukommen. Daher rückten auch Löschhubschrauberteams an.

Bis 18.45 Uhr wurde aus der Luft gelöscht, doch schließlich musste der Einsatz in der Dunkelheit abgebrochen werden. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Drohne mit Wärmebildkamera

Die Freiwilligen konnten den Waldbrand zwar eindämmen, jedoch loderten weiterhin Glutnester, die vom Wind angefacht wurden, wie durch den Einsatz einer Drohne samt Wärmebildkamera ersichtlich wurde. Die Löschaktionen gingen am Sonntag weiter. Inzwischen sind schon 35 Hektar Wald betroffen.

Geografisch günstigere Bedingungen fanden die Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz in Waidhofen an der Thaya vor. Dort waren am Samstagabend circa 200.000 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Weil das Gebiet durch Forstwege gut erschlossen sei, sei kein Hubschraubereinsatz erforderlich gewesen, hieß es aus dem Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen. 145 Freiwillige von 15 Feuerwehren konnten die Flammen rasch eindämmen, gegen 22 Uhr war der Waldbrand gelöscht.

Auch in Kärnten im Bezirk Spittal an der Drau ist gestern Mittag ein Waldbrand ausgebrochen. Fünf Hektar im steilen Gelände waren betroffen, teilte die Polizei mit. Zehn Feuerwehren standen im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Brandursache dürfte, wie auch in Tirol und Niederösterreich, die anhaltende Trockenheit sein.

Erst am Freitag war ein 80-jähriger Waldbesitzer in der Südoststeiermark bei einem Waldbrand ums Leben gekommen. Er soll dort öfter Laub verbrannt haben. Die Ermittlungen laufen.