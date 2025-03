Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet - Löscharbeiten dauern an

Rund 200 Mitglieder seien aufgeboten und zwei Hubschrauber "auf Standby", sagte Bezirkskommandant Josef Huber zur APA. Er sprach von einem "kräfteraubenden Einsatz im steilen Gelände". "Der Boden wird aufgegraben und Glutnester werden abgelöscht", berichtete Huber. Ein Einsatzende war vorerst nicht absehbar.

Der Brand war am Samstagvormittag ausgebrochen. Auslöser dürfte nach Feuerwehrangaben ein brennendes Fahrzeug gewesen sein. Durch den starken Wind griffen die Flammen auf ein nahe gelegenes Waldstück über und breiteten sich rasch aus. Am Sonntagnachmittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und die betroffene Fläche auf rund acht Hektar eingegrenzt werden. Bis zu 340 Helfer und fünf Löschhubschrauber waren am Samstag im Einsatz, am Sonntag waren es noch 320 und drei Helikopter.

Glutnester werden aufgespürt und abgelöscht

Am Montag galt es, mithilfe von Wärmebildkameras Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Im Zuge der seit dem Wochenende laufenden Arbeiten haben sich laut Huber einige Feuerwehrmitglieder leichte Verletzungen, etwa am Knöchel, zugezogen.

Lesen Sie auch: Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet unter Kontrolle

2021 hatte ein riesiger Waldbrand die Einsatzkräfte in dem Bezirk gefordert: Am 25. Oktober 2021 war am Mittagsteig in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax ein Feuer ausgebrochen. Ein rund 115 Hektar großes Areal war betroffen, insgesamt wurden fast 9.000 Helfer aufgeboten. Feuerwehrangaben zufolge entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwendigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte. Erst am 6. November 2021 wurde "Brand aus" gegeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper