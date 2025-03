Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet: Ausbreitung vorerst gestoppt

320 Feuerwehrleute sind seit den Morgenstunden wieder dabei, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Unterstützt werden sie von drei Löschhubschraubern. Die Ausbreitung des Waldbrandes konnte aber vorerst gestoppt werden. Rund fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet bei Schwarzau im Gebirge Bild: APA/Max Slovencik

In der Nacht auf Sonntag war eine Brandwache eingerichtet worden. Für den Nachmittag wurde laut Huber wieder stärkerer Wind vorhergesagt, was die Situation noch einmal verschärfen könnte. Das steile Gelände erschwere die Arbeit der Feuerwehrleute zusätzlich. Er rechne jedenfalls nicht mit einem "Brand aus" vor Montag, so Huber.

Die Feuerwehr wird von Löschhubschraubern unterstützt. Bild: APA/Max Slovencik

Das Feuer war am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Schwarzau im Gebirge ausgebrochen. Brandursache dürfte laut Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug gewesen sein. Durch den starken Wind griffen die Flammen auf ein nahe gelegenes Waldstück über und breiteten sich rasch aus. Durch Riegelbildung konnte das Brandareal schließlich auf circa fünf bis zehn Hektar begrenzt werden.

