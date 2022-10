Oktober 2022 wird der wärmste der Messgeschichte

Dies berichtete die Wetterseite UWZ.at. am Sonntag. Der sich zu Ende neigende Monat war demnach österreichweit etwa 3,3 Grad wärmer als im Mittel im Zeitraum von 1991-2020, in dem allerdings auch bereits die Auswirkungen der Erderhitzung messbar waren. Der Oktober sei laut den Experten bereits der achte zu warme Monat in diesem Jahr. Besonders warm war es im Durchschnitt in den mittleren Lagen des Westens mit etwa 4 Grad über dem Mittel, nebelbedingt weniger stark ausgeprägt war die Abweichung in den Niederungen des Ostens. Dabei kam es bis zuletzt zu Rekorden, gerade die vergangene Oktoberdekade wies außergewöhnlich hohe Temperaturen auf, hieß es.

Mehr als 25 Grad in 1000 Meter Höhe

So wurde am Samstag in Sulzberg, Vorarlberg mit einer Höchsttemperatur von 25,1 Grad der späteste "Sommertag" auf über 1000 Metern Höhe gemessen. Gleich darauf folgte in der Nacht auf Sonntag am Kolomansberg, Salzburg (1113 Meter) mit einer Tiefsttemperatur von 20,4 Grad die späteste "Tropennacht" in der Messgeschichte.

Generell seien die vergangenen Tage des Monats durch außergewöhnlich warme Luftmassen von der Iberischen Halbinsel und Nordafrika geprägt gewesen, schrieben die Meteorologen. Abseits der Nebelgebiete lägen die Höchstwerte auch in den verbleibenden Tagen häufig zwischen 20 und 24 Grad und damit etwa 10 bis 14 Grad über den zu dieser Jahreszeit üblichen Temperaturen. Selbst auf dem 3437 Meter hohen Brunnenkogel in Tirol, der höchstgelegenen Wetterstation des Landes, werden aktuell um 5 Grad gemessen. Von Schnee sei im hochalpinen Gelände noch wenig zu sehen. In Seefeld, ebenfalls in Tirol seien etwa 7 bis 8 Frosttage mit einer Tiefsttemperatur unter Null Grad im Oktober üblich, in diesem Monat wurde noch kein einziger registriert.

Viel zu wenig Regen

Der Oktober sei auch viel zu trocken gewesen. Landesweit seien nur etwa zwei Drittel des üblichen Niederschlags gefallen, wobei er sehr ungleich verteilt gewesen sei. Deutlich zu trocken verlief demnach der Monat im Süden und Osten des Landes, gebietsweise wurden hier nur 20 bis 40 Prozent des Regensolls erreicht. In Oberösterreich etwa regnete es hingegen mehr als üblich.

Beständige Nebel- und Hochnebellagen traten erst zum Monatsende hin vermehrt auf, und dies auch vor allem im Osten. Daher wurde das Sonnenscheinsoll nahezu überall erreicht oder überschritten. Besonders sonnig war es laut dem Bericht im Süden und in mittleren Höhenlagen des Ostens, hier soll die Sonne auch in den verbleibenden Tagen weiterscheinen.