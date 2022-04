Wälder erobern langsam die Berggipfel

Der Klimawandel macht sich in den Alpen stärker bemerkbar als im Flachland. Das zeigt unter anderen ein Forschungsprojekt in Bayern, das auf die Mithilfe von Wanderern setzt. Sie wurden gebeten, die höchstgelegenen Exemplare von 23 Baumarten mithilfe von GPS-Daten und Fotos zu dokumentieren.

Der Clou an der Sache: Schon im Jahre 1854 wurden die höchstgelegenen Exemplare im Auftrag des bayerischen Königs Maximilian II. erfasst und auf der Wetterwarte auf dem oberbayerischen Hohen Peißenberg täglich die Temperatur gemessen.

"Seither hat die Temperatur in den Alpen schon um zwei Grad zugenommen", sagt Jörg Ewald von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Die Stechpalme etwa, die 1854 ihren höchsten Standort auf 907 Metern hatte, findet sich heute bereits auf 1300 Metern – und hat sich damit um genau jene 400 Höhenmeter nach oben ausgebreitet, die wegen der höheren Durchschnittstemperatur zu erwarten gewesen wären.

Dass sich das Bergland schneller erwärmt als das Flachland, liegt auch daran, dass in den Bergen immer weniger und immer kürzer Eis und Schnee liegen, welche die Sonnenenergie reflektieren.

Wird der Temperaturanstieg nicht schleunigst gebremst, würden am Ende dieses Jahrhunderts ein Großteil der Berge zwischen Berchtesgaden und Oberstdorf mit Bäumen bewachsen sein und nur die obersten Gipfel des Zugspitzmassivs aus den Wäldern herausschauen. "Das ist Wahnsinn, was wir da machen mit dem Klima. Das ist wie eine Zeitbombe, die vor unseren Augen abläuft!", sagt Ewald.

Der Anblick verkohlter Bäume bei der Gipfeljause

Wenn an der Zugspitze der Permafrost auftaue, wegen der fehlenden Bodenentwicklung aber noch kein schützender Wald wachsen könne, „dann kommt es vermehrt zu Naturgefahren“, sagt Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der TU München. Dazu gehören etwa Lawinen, Muren, instabile Hänge und Steinschläge.

Und auch auf niedrigeren Bergen drohe Gefahr: Wegen der zunehmenden Trockenheit werde selbst im Winter das Waldbrandrisiko deutlich steigen, so Menzel. Bei der Gipfeljause könnte dann der Anblick verkohlter Bäume und Sträucher den Appetit verderben. Menzel sieht deshalb nur eine Möglichkeit: „Wir müssen rasch raus aus den fossilen Energien!“