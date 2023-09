Dafür wurde der Austro-Islamist Lorenz K. (inzwischen 24 Jahre) zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Doch anstatt sich zu resozialisieren und zu deradikalisieren, soll er hinter Gittern weiter Teil eines Terrornetzwerkes gewesen sein und zahlreiche Kontakte geknüpft haben.

Diese Vorwürfe erhebt jedenfalls die Staatsanwaltschaft Graz in einer neuen Anklage gegen Lorenz K. Demnach soll der Häftling per illegalen Handys sogar Mordaufträge erteilt haben. Dieses Mal könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe drohen.

Duo teilte sich illegales Handy

So soll er in der Justizanstalt Stein eine Zelle direkt neben einem Islamisten aus Georgien gehabt haben. Beide Häftlinge teilten sich sogar ein illegales Handy in der Haft. Um den weiteren Kontakt mit islamistischen Häftlingen zu verhindern, wurde Lorenz K. dann nach Graz verlegt. In der Karlau werkte er als Hausarbeiter und bildete mit zwei Häftlingen gleich wieder eine "Terror-Zelle". Einem Raubmörder soll er in der Haft ein WhatsApp-Propagandavideo geschickt haben. Auch knüpfte er laut Anklage in Graz rasch Kontakte zu Abdelkarim Abu H., ein Hamas-Anhänger, der in Krems wegen versuchter Anstiftung zu Mordanschlägen zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Beide nutzten für ihre islamistische Propaganda im Gefängnis einen Telegram-Kanal und ein Instagram-Profil.

Die Ermittlungen seien trotz der neuen Anklage noch nicht abgeschlossen.

ZIB 1: IS-Terrorist baute in Haft Netzwerk aus

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper