Das gab die Telekommunikations-Regulierungsbehörde RTR am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Demnach gebe es derzeit viele Anrufe mit den Vorwahlen +216 (Tunesien) und +7940 (Abchasien), aber auch aus Uganda, Serbien und der Schweiz. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Zahl der Ping-Anrufe mit diversen ausländischen Rufnummern wieder deutlich ansteigen wird. Zu den Weihnachtsfeiertagen telefonieren wir alle viel und rufen bei versäumten Anrufen ohne lange zu überlegen umgehend zurück“, sagt RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer

Sollten Sie bei einem Ping-Anruf abheben, müssen Sie nichts bezahlen. Jedoch sollten Sie keinesfalls zurückrufen, rät die RTR. Bei wichtigen Angelegenheiten würden es seriöse Anrufer ohnehin öfters versuchen. Rufnummernbereiche, die missbräuchlich verwendet werden, werden unter rufnummernmissbrauch.at gelistet. Dort finden Sie ein Formular, mit dem Sie verdächtige Nummern melden können.

Stichwort Ping-Anruf: Ping-Anrufe werden nach nur einmaligem Klingeln (abgeleitet vom englischen Wort "ping" für klingeln) wieder abgebrochen. Die Rufnummer wird am Telefon-Display angezeigt. So sollen die Angerufenen zum Zurückrufen verleitet werden

Telefonnummern, die sich hinter den Ping-Anrufen verstecken, sind teure ausländische Rufnummern. Man wird in einer Warteschleife hingehalten. Weitere Informationen auf rtr.at