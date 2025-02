Vor Mädchen (16) onaniert: Exhibitionist wurde in Baden ausgeforscht

Dem 42-Jährigen wird nach Angaben vom Dienstag zur Last gelegt, in einem Zug vor zwei 16-jährigen Mädchen zu onanieren begonnen zu haben. Die Vernehmung des Beschuldigten sei noch ausständig, soll jedoch in dieser Woche erfolgen.

Die Stadtpolizei war in den späten Abendstunden des 7. Februar von dem Fall in Kenntnis gesetzt worden. Beamte wurden am Bahnhof von den Teenagern erwartet, die das Geschehen im Zug von Kottingbrunn (Bezirk Baden) nach Baden schilderten. Ein Mädchen hatte heimlich ein Foto des Verdächtigen aufgenommen. Der Mann blieb im Zug sitzen und fuhr weiter in Richtung Wien. Letztlich wurde der laut Stadtpolizei amtsbekannte, besachwaltete 42-jährige Österreicher identifiziert.

