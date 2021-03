Vor Großdemo in Wien: Westbahn will durchgreifen

Kommen werden sie trotzdem. "Egal, was die da oben sagen." So steht es auf dem Flugzettel, den Gegner der Corona-Maßnahmen vor allem im Internet unverdrossen verbreiten. Werbung für eine Demonstration, die bereits behördlich untersagt ist: 10.000 Teilnehmer waren für den heutigen Samstag zur Großkundgebung "Für die Freiheit" angemeldet worden.

Diese Kundgebung wurde wie elf andere aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten, wie die Polizei gestern mitteilte. 24 weitere sollen – Stand gestern Nachmittag – stattfinden.

"Polizei wird verständigt"

Deren Teilnehmer werden aus allen Bundesländern Österreichs anreisen. Den Mitarbeitern der Westbahn bescherten diese Reisenden in der Vergangenheit oft Probleme. "Viele Protestierende verweigerten vehement das für den Zug vorgeschriebene Tragen der FFP2-Maske. Dieses Verhalten war und ist nicht akzeptabel", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Dagegen wolle man nun vorgehen: In Abstimmung mit den zuständigen Ministerien werden Personen, die die einschlägigen Schutzmaßnahmen nicht einhalten, in ausgewählten Zwischenhalten zum Verlassen des Zuges aufgefordert. "Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, muss die Exekutive verständigt werden", heißt es in der Aussendung. An Bord stehe Sicherheit und die Gesundheit aller Reisenden im Vordergrund.

