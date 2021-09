Vor Europa League-Spiel: Rauferei zwischen 100 Fußballfans in Graz

Bei der Rauferei wurden Mobiliar sowie Glasscheiben des Lokals zerstört und es gab vier Festnahmen - teils weil sich die Männer gegen die einschreitenden Polizisten gewehrt haben, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.

Die Niederländer und die Steirer, sie sollen den jeweiligen Clubs nahe stehen, waren gegen 21.30 Uhr in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten. Die Polizei wurde gerufen und alle verfügbaren Streifen schritten am Färberplatz in der Innenstadt ein. Zwei Niederländer wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen, ein Steirer und ein weiterer Niederländer wegen Verwaltungsübertretungen. Zudem setzte es mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen, bestätigte Polizeisprecher Fritz Grundnig entsprechende Medienberichte.