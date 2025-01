Vor den nächsten Schneefällen steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad

Föhn und Temperaturen bis zu 16 Grad werden für Montag vorausgesagt, am Dienstag und ab Donnerstagabend ziehen von Westen kommende Kaltfronten über das Land, hieß es in der Prognose von Geosphere Austria am Sonntag.

Entlang und südlich des Alpenhauptkammes bringen am Montag viele Wolken örtlich etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.800 Meter Seehöhe. Im restlichen Bundesgebiet wechseln einander diffuser Sonnenschein und Wolken ab, entlang und nördlich der Donau halten sich auch zähe Boden- oder Hochnebelfelder. An der Alpennordseite sowie im Südosten wird lebhafter bis starker Föhnwind erwartet, der lokal bis zu 16 Grad bringt. Sonst bewegen sich die Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad, in Nebelgebieten auch darunter.

Wolken und Niederschläge am Dienstag

Am Dienstag sorgt eine Kaltfront für viele Wolken und Niederschläge, die im Süden auch ergiebig sein können. Am Nachmittag lockert die Bewölkung im Westen wieder auf. Bei schwachem bis mäßigem Wind sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 900 Meter. Nach Mittagswerten zwischen zwei und zehn Grad sinken am Nachmittag auch die Temperaturen.

Am Mittwoch besteht kurzfristig stellenweise Glatteisgefahr, mit einer milden westlichen Höhenströmung werden aber Tageshöchstwerte zwischen zwei und acht Grad erwartet. Die Schneefallgrenze steigt von Talnähe bis in höhere Mittelgebirgslagen, im Bergland weht teils lebhafter und zunehmend föhniger Wind. Im Westen und Norden bringen mehrschichtige Wolken auch leichte - in Vorarlberg mitunter mäßige - Niederschläge. Im Süden und Südosten zeigt sich öfter auch die Sonne.

Kaltfront kommt am Donnerstag

An der Vorderseite einer aus dem Westen kommenden, ausgeprägten Tiefdruckzone stellt sich im Ostalpenraum am Donnerstag zunächst teils föhniges und in vielen Regionen mildes Wetter ein. Von Salzburg ostwärts gibt es immer wieder Sonnenfenster. Im Tagesverlauf kommen von Südwesten tiefhängende Wolken und bringen immer häufiger Niederschläge. Der Föhn in Vorarlberg und Tirol erlischt mit Ankunft der Kaltfront, die Schneefallgrenze fällt von meist um die 1.500 Meter rasch bis in die Täler. In der Nacht erreicht die Kaltfront das gesamte Alpenvorland und den Osten.

Am Freitag bleibt es meist stark bewölkt mit Schneefall bis in tiefste Lagen. Vor allem Kärnten und die südliche Steiermark dürfen mit viel Schnee rechnen, im Westen lockert es im Tagesverlauf zögerlich auf. Temperaturen erreichen tagsüber höchstens minus eins bis plus fünf Grad.

