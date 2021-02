Vor dem Friseurbesuch: Überlastung der Teststraßen in Wien

Nach der nun erfolgten Öffnung der Friseure - inklusive "Eintrittstest" - wird ein regelrechter Run auf einzelne Stationen registriert. Schon am gestrigen Sonntag waren zum Teil alle Termine ausgebucht.

Am heutigen Montag zeige sich ein ähnliches Bild: Die "Drive-Ins" im Austria Center und in Schönbrunn sind voll, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte. Wer zu Fuß kommt, hat zumindest im Austria Center, in der Orangerie in Schönbrunn und in Alt Erlaa nur mehr relativ wenig Auswahl, da die Auslastung dort mehr als 80 Prozent beträgt. Ein wenig geringer ist der Andrang offenbar in der Stadthalle oder beim Happel-Stadion.

Ausbau der Testmöglichkeiten

Angesichts des Testbooms wurden die Kapazitäten erweitert. Im Schloss Schönbrunn wurden über Nacht drei neue "Walk-Ins" aufgebaut, wie betont wurde. Statt 2.250 sind nun 4.500 Untersuchung pro Tag dort möglich.

Die Gesamtauslastung aller Wiener Teststationen beträgt heute insgesamt 79,2 Prozent. In den kommenden Tagen dürfte sich die Situation zumindest laut derzeitigem Stand entspannen. Schon für morgen wird lediglich eine Auslastung knapp über 50 Prozent gemeldet. Auch für den Rest der Woche sind noch viele Slots frei.

Ansturm auf Apotheken

Auch in Österreichs Apotheken ist der Andrang groß. 444 Apotheken (Stand Montagvormittag) in ganzen Land bieten ab heute, Montag, kostenlose Antigen-Schnelltests an, weitere Standorte sollen folgen. Eine Anmeldung ist für einen Testslot unbedingt erforderlich. Der Ansturm war so groß, dass die Internetseite der Apothekerkammer, die alle Anbieter auflistet, am Vormittag zeitweise überlastet war. "Unsere Termine sind auf drei Wochen ausgebucht", berichtete auch ein Apotheker aus Wien-Donaustadt.

"Es geht ziemlich rund", bestätigte ein Sprecher der Apothekerkammer. Die Kammer registriere eine "extreme Nachfrage". Details lagen noch nicht vor. Das Pilotprojekt, das zeitgleich mit Lockerungsschritten der Corona-Maßnahmen startete, wird schrittweise erweitert. Die Liste der Apotheken, die Gratis-Testungen anbieten, ist unter www.apothekerkammer.at abrufbar.

So funktioniert der Gratis-Test in der Apotheke: Melden Sie sich telefonisch für einen Termin in der Apotheke Ihrer Wahl an. Nehmen Sie zu Ihrem Testtermin die E-Card mit. Die Abstrichnahme erfolgt durch eine Apothekerin oder einen Apotheker unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorkehrungen. Verwendet werden Antigentests, die eine CE-Kennzeichnung aufweisen und vom Hersteller für einen Nasen/Rachen-Abstrich bestimmt wurden. Bei einem negativen Ergebnis erhalten Sie eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48 Stunden ist, als Freitesten für körpernahe Dienstleister gilt. Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses begeben Sie sich bitte in Selbstquarantäne und rufen Sie 1450. Es erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.