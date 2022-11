Vor 30 Jahren stand in Wien die Hofburg in Flammen

Der Rauchmelder in der Hofburg schlug am 27. November 1992 um 1.27 Uhr an. Kurz darauf rissen Sirenen die Wiener aus dem Schlaf. Der Große Redoutensaal stand in Flammen, und das Feuer griff über die Holzdecke rasch auf den Dachstuhl über. Als das Dach um halb drei Uhr einstürzte und der Wind das Feuer weiter anfachte, drohte der Brand vollends außer Kontrolle zu geraten und auf weitere Teile der Hofburg überzugreifen.