Von Windböe erfasst: Kitesurferin am Neusiedler See schwer verletzt

Die Wienerin stand nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland am Nordstrand in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) im Wasser und wollte gerade ihren Schirm hochziehen, als sie bei Windspitzen von bis zu 50 km/h von einer Böe erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde.

Eine Bekannte leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde die Surferin mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.

