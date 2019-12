Von Traktor überrollt: 85-jähriger Bauer tot

Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei hatte sich das auf einer leicht abschüssigen Zufahrt abgestellte Fahrzeug in Bewegung gesetzt, als der 85-Jährige gerade einsteigen wollte.

Die 56-jährige Tochter des Bauern war bei dem Unfall dabei. Gemeinsam hatten sie mit dem Traktor und dem montierten Frontlader Brennholzscheite zur Holzhütte des Hofs transportiert. Nach dem händischen Entladen wollte der Bauer wegfahren. Er wurde vom linken Vorderrad überrollt und zwischen Vorderrad und Frontladerschaufel eingeklemmt.

