Von Rottweiler attackiert: Kinder und Großmutter schwer verletzt

Bei einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in Bruck an der Leitha sind am Mittwochabend eine 52-Jährige und ihre beiden Enkel verletzt worden. Der Rottweiler soll laut Polizei von einem Garten auf die Straße gelaufen sein und die Frau und die zwei Kinder angegriffen und mehrfach gebissen haben. Die Großmutter und der zweijährige Enkel wurden in Krankenhäuser geflogen, eine Siebenjährige wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Ermittlungen und Einvernahmen waren im Laufen.

Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Personen bei der Attacke kurz vor 18.30 Uhr schwer verletzt wurden. Die Frau und der Zweijährige wurden in der Klinik Ottakring in Wien bzw. im Landesklinikum Wiener Neustadt behandelt. Die Siebenjährige wurde in das Krankenhaus Wiener Neustadt gefahren. Die Hundebesitzerin konnte den Rottweiler einfangen und im Zwinger unterbringen. Bezirkshauptmannschaft und Amtstierarzt wurden informiert.

