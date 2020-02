Von Polizei gesuchter Mann versteckte sich auf Balkon

Ein wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, Nötigung und Diebstahls gesuchter Mann hat sich nicht nur am Balkon seiner Wohnung in der Weiglgasse versteckt. Seine Familie versuchte auch, die Beamte an der Festnahme zu hindern. Mehrere Polizeieinheiten eilten zu Hilfe.

Gegen 8.30 Uhr kamen die Beamten des Landeskriminalamtes in die Wohnung, um die Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft zu vollziehen. Der 25-Jährige war jedoch zunächst nicht auffindbar. Sein Vater meinte, er hätte seinen Sohn schon länger nicht mehr gesehen. Seine Mutter schrie laut Polizei "hysterisch" herum. Auch die 18-jährige Schwester behauptete, dass ihr Bruder nicht zu Hause sei.

Am Balkon entdeckten die Beamten dann den 25-Jährigen unter Handtüchern versteckt. Weil er sich heftig gegen die Festnahme wehrte und die Stimmung in der Wohnung aufgebracht war, wurde Verstärkung angefordert. Sieben Funkwagen, eine Polizei-, zwei Wega- und eine Bereitschaftseinheit eilten zur Wohnung. Während der 25-Jährige in Gewahrsam genommen wurde, kam auch noch sein 21-jähriger Bruder hinzu und hinderte die Beamten daran, den Verwandten mitzunehmen. Somit wurde auch der 21-Jährige wegen des Verdachts des Widerstands, der gefährlichen Drohung und versuchter schwerer Körperverletzung festgenommen. Insgesamt wurden drei Beamte leicht verletzt.

