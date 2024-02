Von Onkel angeschossen: 13-Jähriger außer Lebensgefahr

Sein Zustand ist laut Innsbrucker Klinik stabil. Nach Polizeiangaben dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben, bei dem der Onkel des Burschen unabsichtlich einen Schuss aus seiner Faustfeuerwaffe abgegeben hatte. Weitere Ermittlungen zur genauen Klärung sind noch im Gange.

Der Vorfall hatte sich gegen 19.20 Uhr in einem Privathaus ereignet. Dabei wurde der 13-Jährige am Oberarm und im Brustbereich getroffen, er war trotz seiner Verletzungen ansprechbar. Er wurde in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen und notoperiert.

Ähnlicher Vorfall in Pasching

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es vor wenigen Tagen in Pasching (Bezirk Linz-Land): Der Versuch, einen vermeintlichen Einbrecher zu überführen, hatte für eine 25-Jährige und ihren Stiefvater am Montag mit einem Notarzteinsatz geendet. Die junge Frau aus Thalgau wurde durch einen Schuss, der sich aus dem Gewehr ihres Stiefvaters gelöst hatte, schwer verletzt. Sie musste per Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden.

