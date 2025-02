Von Lawine im Zillertal mitgerissen - Alpinist (31) schwer verletzt

Der Alpinist wollte gemeinsam mit einem 30-Jährigen und einem 58-Jährigen mit den Tourenskiern in Richtung "Auf der Flere" gehen. In einer 35 bis 40 Grad steilen Rinne entschieden sie, aufgrund der Steilheit zu Fuß bis zum Gipfel aufzusteigen. Plötzlich löste sich auf einer Höhe von 2.300 Metern ein Schneebrett, berichtete die Polizei.

Der vorangehende 31-jährige Deutsche wurde rund 150 Höhenmeter bis in den Talboden mitgerissen. Seine Landsleute wurden nicht erfasst. Sie mussten die Rinne wieder hinabsteigen, weil sie ihren Kameraden nicht sehen und mangels Handyempfang den Notruf nicht absetzen konnten.

Der Wintersportler wurde schließlich vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberschenkels und des Kopfes. Am Samstag war die Lawinengefahr in Tirol gering - es herrschte Lawinenwarnstufe eins auf der fünfteiligen Skala.

