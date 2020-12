Von Freund attackiert: Frau starb im Spital

Des Tötungsdeliktes verdächtig ist laut Polizei der Lebensgefährte des Opfers, ein 37-jähriger Deutscher.

Zeugen hatten die Polizei am 26. November gegen 22 Uhr zu einer nicht ansprechbaren Person in einem Stiegenhaus gerufen. Die Frau wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Im Krankenhaus wurden schwere Verletzungen am und im Kopf der Frau festgestellt. Sie musste seither intensivmedizinisch versorgt werden und verstarb am 6. Dezember. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau offensichtlich mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war. Im Zuge dessen dürfte der ebenfalls 37-jährige Mann seinem Opfer die schweren Kopfverletzungen zugefügt haben, so die Polizei. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

