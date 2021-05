Von Fellner begrapscht? Kein Urteil in Sicht

Der Boulevard-Medienmanager Wolfgang Fellner ("oe24" und "Österreich") soll eine frühere Moderatorin, die gebürtige Linzerin Raphaela Scharf, am Gesäß begrapscht und damit sexuell belästigt haben. Gestern fand am Arbeitsgericht in Wien in der Causa ein weiterer Prozess statt. Dabei ging es um eine Klage Fellners gegen Scharf, die inzwischen beim Fellner-Konkurrenten "Krone TV" moderiert. Der Medienmanager wehrt sich gegen die seiner Ansicht nach falschen Vorwürfe und will, dass Scharf diese unterlässt.

Obwohl Scharf mehrere Vorwürfe erhoben hat, ging es gestern nur um den mutmaßlichen Vorfall bei einem Fotoshooting im Mai 2019. Problematische Chatnachrichten seien nicht mehr Prozessgegenstand, nachdem Fellners Anwälte eine "Präzisierung" der Klage vornahmen, hieß es. Der Anwalt der Moderatorin sprach hingegen von einer "massiven Einschränkung" des Prozesses, sodass die Vorwürfe weiterer Frauen gegen Fellner nicht angehört worden seien. Fellners "Kronzeugin", eine Stylistin, will bei dem Shooting "nichts Merkwürdiges" beobachtet haben. Ein Urteil wurde gestern nicht gefällt.