"Nehammer muss weg" und "Aus für ORF-Gebühren": Start für sieben Volksbegehren

Vom Rücktritt des Kanzlers über die Beibehaltung der Sommerzeit bis hin zu transparenten Lieferketten: Sieben Volksgebegehren, die die erste Hürde von 8401 Unterschriften genommen haben, liegen seit Montag zur Unterschrift auf. Fünf davon wurden von zwei "Stammgästen" in Sachen Volksbegehren ins Leben gerufen: Anwalt Marcus Hohenecker und Unternehmer sowie Politiker Robert Marschall zeichnen sich für einen Großteil der Forderungen verantwortlich. Der Eintragungszeitraum läuft von 17. bis 24. April. Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur. Doch wer fordert was? Ein Überblick:

"GIS Gebühren NEIN" setzt sich für eine Abschaffung aller G Marcus Hohenecker (man kennt ihn unter anderem als " Abmahn-Anwalt " in der Causa Google Fonts) fordern den Gesetzgeber auf , sämtliche Abgaben zur Finanzierung des ORF beseitigen. Zuletzt wurde im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes die GIS-Gebühr gegen eine monatlichen Haushaltsabgabe ersetzt. ebühren zur Finanzierung des öffentlichen Rundfunks ein. Die Initiatoren rund um den Niederösterreichischen Anwalt "Nehammer muss weg" ist eines von zwei Volksbegehren, das von Unternehmer und Aktivist Robert Marschall (er war Chef der EU-Austrittspartei, versuchte 2016 vergeblich, auf die Kandidatenliste für die Hofburg-Wahl zu kommen und hat schon mehrere Volksbegehren initiiert, etwa zu den Themen COVID-Maßnahmen abschaffen oder Euratom-Ausstieg) eingebracht wurde. Als Gründe für die Rücktrittsaufforderung werden unter anderem "die von ihm angestrebte Impfpflicht, das Vorgehen der Polizei gegen das friedliche Volk und der Terroranschlag vom 2.11.2020" genannt. Das "Echte Demokratie – Volksbegehren" spricht sich unter anderem für Volksabstimmungen, die durch das Volk einleitbar sind (zum Beispiel durch Volksbegehren), und ein Wahlrecht ohne Prozenthürden aus. Auch für diese Forderungen zeichnet sich Robert Marschall verantwortlich. Im "Lieferkettengesetz Volksbegehren" setzt sich wiederum Anwalt Marcus Hohenecker für ein transparentes Lieferkettengesetz nach dem Vorbild Deutschlands ein. Unternehmen sollen ihre Produktionsprozesse und die Transportwege ihrer Waren lückenlos dokumentieren und Menschenrechts-, Arbeits-, Tier- und Umweltschutz entlang der Lieferkette garantieren. Auch das Volksbegehren "Unabhängige JUSTIZ sichern" hat Hohenecker initiiert. Er und seine Stellvertreter wollen unter anderem Untersuchungsrichter wieder einsetzen, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Verfassung verankern und eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft. In "BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!" fürchtet Unternehmer W erner Bolek – er initiierte im Vorjahr erfolgreich ein Volksbegehren gegen die Impfpflicht – unzulässige Eingriffe in demokratische Rechte. Die Intention mancher Parteien, Bargeld-Zahlungen auf 10.000 bis 15.000 Euro zu beschränken, sei strikt abzulehnen, heißt es im Zusatztext Die "Beibehaltung Sommerzeit" wünscht sich Doris Galbruner, Initiatorin des gleichnamigen Volksbegehrens. Die ursprüngliche Notwendigkeit einer Zeitumstellung sei nicht mehr gegeben und habe negative Auswirkungen auf den Biorhythmus von Mensch und Tier, auf Energieverbrauch und Arbeitsleistung, lautet die Begründung. Schon 2019 hatte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt, das Vorhaben liegt seither auf Eis.

Das nächste Ziel aller Proponenten sind nun 100.000 Unterschriften – damit sich der Nationalrat mit ihren Anliegen beschäftigen muss. Seit 1984 schafften das 61 (der insgesamt 73, Stand Oktober 2022) Initiativen. Umgesetzt wurden die Anliegen in der Regel aber nicht oder allenfalls teilweise. Ganz ohne Wirkung blieb beispielsweise das bisher erfolgreichste Volksbegehren: Der ÖVP ist es 1982 auch mit 1.361.562 Unterschriften (das waren damals 25,74 Prozent der damals Berechtigten) nicht gelungen, den Bau des Wiener Konferenzzentrums zu verhindern.

Das erfolgreichste Begehren der vergangenen Jahre war 2018 das von Ärztekammer und Krebshilfe proponierte "Don't smoke". Es wurde 2018 von 881.692 bzw. 13,82 Prozent unterstützt und kam damit auf Rang 8. Auch das Verlangen nach Rauchverbot in der Gastronomie wurde im Parlament von der türkis-blauen Regierungsmehrheit abgeschmettert, aber mit dem Platzen dieser Koalition wurde 2019 das Rauchen in Lokalen dann doch verboten.

In jüngster Vergangenheit ist die Zahl der Volksbegehren regelrecht explodiert: So wurden beispielsweise zwischen 1964 und 1984 lediglich sieben Volksbegehren eingebracht, allein im Jahr 2022 waren es 16, von denen immerhin 14 im Parlament behandelt wurden. Das erfolgreichste Unterfangen im Vorjahr war übrigens mit 530.938 Unterschriften eine Initiative für uneingeschränkte Bargeldzahlung. Unter der Hürde von 100.000 Unterschriften blieben im Vorjahr das Volksbegehren "Black Voices" und die Initiative "Arbeitslosengeld rauf".

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

