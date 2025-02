VKI: Finger weg von Reis- oder Maiswaffeln

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 22 Produkte getestet - acht Reiswaffeln, sieben Kinder-Reiswaffeln und sieben Maiswaffeln, die meisten aus Bioanbau. Die Ergebnisse enttäuschten: "Von den Kinderprodukten schnitten zwei, bei den Reiswaffeln drei und bei den Maiswaffeln eine mit 'gut' ab." Zwei Bio-Reiswaffeln waren hingegen wegen des Schadstoffgehalts sogar nur "weniger zufriedenstellend".

Eingekauft wurde in Biogeschäften, bei Diskontern sowie in Drogerien und Supermärkten. Der Großteil der Reis- und Maiswaffeln auf dem Markt ist als Bioware ausgelobt. Das Hauptaugenmerk im Test lag auf Acrylamid, Schwermetallen wie Arsen, Blei und Cadmium sowie Schimmelpilzgiften.

Kein einziges Produkt mit dem Nutri-Score Bestwert A

Alle als Kinderprodukte ausgelobten Erzeugnisse im Test enthielten laut den Fachleuten Zusätze wie Säfte, Früchte, Gewürze oder Aromen, alle trugen Beinamen wie Joghurt, Vollmilch, Schokolade, Zimt und Honig oder Fruchtnoten wie Mango, Himbeere oder Erdbeere. "Es ist alles andere als sinnvoll, kleine Kinder an süßen Geschmack zu gewöhnen", kritisierte der VKI. "Durch den hohen Zuckergehalt wurde kein einziges Produkt mit dem Nutri-Score Bestwert A ausgewiesen."

Eltern, die ihrem Nachwuchs eine neutrale, ungesüßte Waffel geben möchten, müssen folglich auf Produkte zurückgreifen, die nicht explizit für Kinder ausgelobt sind. Herkömmliche Reiswaffeln wiederum enthalten wesentlich weniger Zucker, dafür aber deutlich öfter und mehr Schadstoffe.

Maiswaffeln oft mit relativ viel Salz

Ähnlich verhält es sich laut den Konsumentenschützern mit den Maiswaffeln: weniger Zucker, mehr Schadstoffe und fast alle gesalzen. Bei Maiswaffeln bewegt sich der Nutri-Score laut dem VKI-Test zwischen B und C. Grund dafür ist zum einen der Salzgehalt und zum anderen der im Vergleich zu den Reiswaffeln niedrigere Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen.

"Normale" Reiswaffeln bei Nährstoffen am besten

Was die Bewertung der Nährstoffwerte angeht, schneiden die nicht für Kinder beworbenen Reiswaffeln jedenfalls am besten ab. Von diesen wurden jeweils vier mit Nutri-Score A und Nutri-Score B bewertet. "Durch viel Eiweiß und Ballaststoffe eignen sie sich auch als Sport-Snack", so die Testerinnen und Tester. Der Nutri-Score ist ein System zur Kennzeichnung des Nährwertprofils eines Lebensmittels auf der Verpackung mit den Buchstaben A bis E und Ampelfarben. So kann der Nährwert von Produkten innerhalb einer Produktgruppe miteinander verglichen werden.

Die Kinderwaffeln sind noch dazu kleiner, aber deutlich teurer als normale Reiswaffeln. Der Durchschnittspreis pro Kilo liege bei 30 Euro. Herkömmliche Waffeln kosten rund zehn Euro.

