Vinzenz ist zurück: "Entführter" steirischer Blech-Polizist tauchte wieder auf

Ein blecherner Polizist, der Anfang November 2019 in Laßnitzhöhe bei Graz während seines "Dienstes" von Unbekannten entführt worden war, ist wieder aufgetaucht. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf drei junge Steirer. Einer von ihnen hatte "Vinzenz" auf seinem Dachboden versteckt. Ob der Blechpolizist nach der ruchlosen Tat bereits wieder Dienst versieht, wurde nicht bekannt.

Der Polizist aus Blech - eine Attrappe eines Beamten in Uniform, der an neuralgischen Stellen allein durch seine Präsenz Raser einbremsen soll - war am 3. November in Laßnitzhöhe gekidnappt worden. Ein Hinweis führte am Montag auf den Dachboden eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Kirchbach in Steiermark (Bezirk Südoststeiermark). Die Attrappe war nahezu unbeschädigt, es fehlte lediglich die Befestigung zum Aufstellen der Figur.

"Vinzenz ist wieder da"

"Vinzenz" wurde bereits wieder in seine Heimat Laßnitzhöhe gebracht. Drei Männer - zwei 18-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz - sollen für die Entführung infrage kommen. Bei der Einvernahme gab einer von ihnen an, den metallenen Verkehrsposten im Bereich Pirching am Traubenberg im freien Gelände gefunden und in seinem Haus verwahrt zu haben. Die Erhebungen dazu seien noch nicht abgeschlossen, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.

"Vinzenz ist wieder da" postete die Social-Media-Abteilung der Polizei Steiermark freudig auf ihrem Facebook-Account und hatte damit die Lacher im Web auf ihrer Seite. "Unser Kollege ist wieder aufgetaucht und wir können euch versichern: Ihm geht es gut", heißt es weiter. Der Suchaufruf nach der – wie Facebook-Nutzer finden "täuschend echten" – Attrappe war im November viral gegangen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.