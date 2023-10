Villach: Wolf im Stadtgebiet bei Verkehrsunfall getötet

In Villach ist in der Nacht auf Montag ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Mitarbeiter des Magistrats fanden das Tier gegen 7 Uhr. Der Lenker oder die Lenkerin des Autos dürfte Fahrerflucht begangen haben. Eine Überprüfung laufe noch, heißt es seitens der Polizei.

Gewebeproben werden ausgewertet

Der Wolfsbeauftragte des Landes, Roman Kirnbauer, hat das Tier untersucht. Es wurde geröntgt, DNA-Proben wurden genommen. Der junge Rüde könnte schon öfter gesichtet worden sein. "Wir haben viele Sichtungen im Stadtgebiet und hatten auch schon einige Vergrämungen dort", so Kirnbauer. Ob das Tier bereits auffällig geworden ist, könne er aber nicht sagen. Die Auswertung der Gewebeproben werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach den Röntgenaufnahmen sei jedenfalls klar, dass das Tier, das massive Verletzungen am Kopf und an den Hinterläufen erlitten hatte, einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen war. Projektile oder Splitter seien auf den Röntgenaufnahmen nicht zu sehen gewesen.

Lesen Sie dazu auch:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.